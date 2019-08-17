سلفاكير يصل الخرطوم للمشاركة في مراسم في نقل السلطات

وصل رئيس حكومة جنوب السودان؛ سلفاكير ميارديت والوفد المرافق إلى الخرطوم اليوم السبت للمشاركة في مراسم التوقيع على انتقال السلطة الى الحكومة المدنية في السودان.

وكان في استقباله بمطار الخرطوم رئيس اللحنة الأمنية بالمجلس العسكري الانتقالي؛ الفريق اول جمال عمر والامين العام لرئاسة الجمهورية الفريق اول ركن احمد علي.