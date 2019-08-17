حراك سياسي مرتقب بعد نجاح التحالف في عودة عدن لطبيعتها

تمكن تحالف دعم الشرعية في اليمن من إعادة العاصمة المؤقته عدن الى طبيعتها واستباب الأمن بعد الاحداث الاخيرة التي شهدتها المدينة.

وكانت اطراف في الشرعية ومحسوبين على حزب الاصلاح قد حاولت خلخلة دور التحالف في اليمن في اطار عملها المستمر على وسائل التواصل الاجتماعي ووسائل اعلام قطرية.

ومن بين المؤسسات التي روجت تلك الاطراف ان البنك المركزي سينقل عمله من عدن الى مدينة سيئون في استمرار لحملتهم التي تعمل على تشويه دور دول تحالف دعم الشرعية.

ونتيجة لدور التحالف فقد اكد البنك المركزي في عدن عودته إلى العمل الرسمي يوم غدا الاحد وهو ما ؤكد نجاح التحالف في اعادة المدينة الى طبيعتها.

وقالت إدارة البنك المركزي اليمني في بيان له أمس:«إن الإدارة العليا للبنك المركزي تؤكد أنه سيباشر أعماله في مقره الرئيسي بالعاصمة المؤقتة عدن وجميع فروعه الأخرى كالمعتاد»، نافية ما تناقلته وسائل إعلامية من أكاذيب عن نقل المقر الرئيسي إلى سيئون بعد سيطرة قوات المجلس الانتقالي الجنوبي على العاصمة المؤقتة، ومؤكدة أنه مؤسسة وطنية تعمل بشكل مستقل لخدمة كافة اليمنيين وفي كل الظروف.

Advertisements

وحذر البنك المركزي اليمني وسائل الإعلام من نشر الشائعات الكاذبة، مطالبا اليمنيين بعدم الانجرار وراء الشائعات التي تتحدث عن وجود إرباك في عمله.

حراك سياسي:

وتوقعت مصادر أن يشهد الاسبوع الجاري حراك سياسي للتحضير لحوار يمني يمني برعاية من دول التحالف.

وسيجري الحراك السياسي في المملكة العربية السعودية وتحديدا في جدة.

وستكون أولويات الحوار بحث مستقبل البلاد وتطلعات الشعب ووضع خطة للتعامل مع التهديدات الحوثية معتبرة أن ما حدث في عدن سيمثل دفعة قوية للانتقال إلى مرحلة الشراكة الأخوية الدائمة لكل المكونات السياسية اليمنية والتي تؤسس لمرحلة أكثر حسما.