رئيس الوزارء الاثيوبي يصل الخرطوم للمشاركة في احتفالات نقل السلطة

وصل رئيس الوزراء الاثيوبي أبي أحمد والوفد المرافق إلى الخرطوم اليوم السبت للمشاركة في مراسم التوقيع على انتقال السلطة الى الحكومة المدنية في السودان. وكان في استقباله بمطار الخرطوم رئيس اللحنة الأمنية بالمجلس العسكري الانتقالي؛ الفريق اول جمال عمر والامين العام لرئاسة الجمهورية الفريق اول ركن احمد علي.

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