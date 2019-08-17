جمال عمر وزيراً للدفاع في الحكومة الانتقالية…

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شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:
قال الناطق الرسمي باسم المجلس العسكري الانتقالي الفريق ركن شمس الدين كباشي، رئيس اللجنة السياسية ان المجلس اختار 5 من أعضاءه الحاليين لتمثيله في السيادي الذي يشكل غدًا الأحد.
وكشف كباشي في تصريحات صحفية اليوم السبت إن أعضاء المجلس السيادي من طرف المؤسسة العسكرية هم الفريق أول محمد حمدان دقلو “حميدتي”، و الفريق شمس الدين الكباشي، و الفريق ياسر العطا مضيفًا الى اختيار الفريق جمال عمر لتولي حقيبة الدفاع في الحكومة الجديدة.
ومن المقرر أن يوقع المجلس العسكري وقوى التغيير بشكل نهائي على الإعلان الدستوري اليوم 17 أغسطس/آب. كما سيتم إعلان تشكيل المجلس السيادي يوم 18 أغسطس، وتعيين رئيس الوزراء يوم 20 أغسطس، وتشكيل الحكومة يوم 28 أغسطس.
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