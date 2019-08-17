بالصورة..ظهور مفاجئ لأحمد عز بإصابة في وجهه بعد شجاره مع “زينة وشقيقتها”

الخليج 365 :

أظهرت صورة نشرها الفنان المصري، أحمد عز، تعرضه لإصابات في وجهه، دون أن يترك أي تعليق عليها.

وأصابت “الحيرة” متابعي عز، خاصة وأن الصورة جاءت بعد أيام قليلة من المشاجرة التي وقعت بينه وبين الفنانة زينة وشقيقتها .

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وقال بعض النشطاء إن الصورة قديمة ومن كواليس فيلمه الأخير “ولاد رزق2” حيث أن “عز ” يرتدي ملابس شتوية في الصورة بينما حدثت الواقعة في الساحل الشمالي بمصر هذا الصيف .

وكان “عز” قد اتهم منذ أيام شقيقة الفنانة زينة بالتعدي عليه خلال تواجده في أحد فنادق منطقة العلمين بالساحل الشمالى، وتقدم عز ببلاغ إلى الشرطة من أجل إثبات الواقعة والتحقيق فيها.