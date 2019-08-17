الهلال السوداني يرفع اهبة الاستعدادات لوصل الامارات

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :

أجرى فريق كرة القدم الأول بنادي الهلال أول تدريباته التحضيرية في العاصمة الإماراتية دبي، وذلك في الملعب الفرعي لنادي الوصل إستعدادا لمواجهة الأخير مساء الثلاثاء المقبل في ذهاب الدور الأول لمسابقة كأس الملك محمد السادس، وكان في إستقبال بعثة الهلال في نادي الوصل قبل إنطلاقة التمرين سعادة راشد بلهول المهيري رئيس مجلس إدارة نادي الوصل والسيد محمد علي عامر المدير التنفيذي لنادي الوصل الإماراتي حيث رحب الثنائي ببعثة هلال السودان في دولة الإمارات العربية المتحدة.

وأشرف على تمرين الهلال المدير الفني التونسي نبيل الكوكي وطاقمه المعاون، وشهد المران مشاركة (14) لاعبا من بينهم ثنائي حراسة المرمى جمال سالم ويونس الطيب، ونفذ الهلال تمرين بدني وفني تكتيكي وسط روح معنوية عالية في حين عمت الفرحة لدى البعثة هنالك في دبي، عقب فوز الهلال بشبابه على فريق الرابطة كوستي بهدف دون رد في إستهلالية المشوار المحلي.

وسيواصل الهلال تدريباته في دبي حيث سيجري الفريق مساء السبت مران تحضيري وسينضم الجنرال وعدد من اللاعبين للتحضيرات