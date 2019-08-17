إستقرار أسعار الصرف وتوقُّعات بانخفاض “مُؤقّتٍ”

الخليج 365 : استقرّت أسعار الصرف بالسُّوق المُوازي للعُملات خلال عطلة عيد الأضحى دُون تغييرٍ، فيما توقّع مُتعاملون في تجارة العُملات “انخفاضاً مُؤقّتاً” للأسعار اليوم “السبت” عقب توقيع الوثيقة الدستورية وإعلان رئيس الوزراء. وأبلغ أحد تُجّار العملات، أمس بأن سعر شراء الدولار (65) جنيهاً، و(16.5) للريال السعودي، وأوضح أنّ هذه الأسعار قريبة مِمّا كانت عليه قبل عُطلة العيد، وتوقّع انخفاض الدولار اليوم الى (60) جنيهاً والريال إلى (15) جنيهاً، بيد أنه عاد ليصف الانخفاض بأنه سيكون “مُؤقّتاً”، وأكّد أنّ خفض السعر سيكون في مصلحة المُتعاملين بالسُّوق لأنّه سيسهم في انتعاش البيع والشراء.

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