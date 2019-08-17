اخبار العالم / أخبار السودان اليوم

مباراة قوية في الدوري الممتاز مساء اليوم

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

Advertisements
شهاب محمد - الخرطوم - الخرطوم الوطني

الخليج 365 :

تشهد بطولة الدوري الممتاز  في السابعة من مساء اليوم”السبت” مواجهة ساخنة تجمع بين الأمل عطبرة ونظيره الخرطوم الوطني ضمن المرحلة الأولى من النسخة الـ”25″.

ويبحث الأمل عن تحقيق بداية مثالية من ملعبه في الموسم الجديد وتأكيد أحقيته بالتمثيل الخارجي في العام القادم.

Advertisements

ويعوّل النادي الملّقب بـ”فهود الشمال” على مدربه الجديد كفاح صالح في إعداد فريقٍ مهاب يتمكّن من المضي بقوة في الممتاز حتى تحقيق هدفه.

على الجانب الآخر، يريد الخرطوم الوطني تطمين قاعدته بتقديم أفضل أداء قبل التحدي المرتّقب في البطولة الأفريقية أمام أرتا الجيبوتي.

والأسبوع الماضي تعادل الخرطوم الوطني بهدفٍ لكل في المباراة التي جمعته بأرتا جيبوتي ما سيكون مطالبًا بالفوز أو المحافظة على نتيجة في لقاء الإياب الذي سيقام بعد أسبوع.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر مباراة قوية في الدوري الممتاز مساء اليوم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا