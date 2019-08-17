مباراة قوية في الدوري الممتاز مساء اليوم

الخليج 365 :

تشهد بطولة الدوري الممتاز في السابعة من مساء اليوم”السبت” مواجهة ساخنة تجمع بين الأمل عطبرة ونظيره الخرطوم الوطني ضمن المرحلة الأولى من النسخة الـ”25″.

ويبحث الأمل عن تحقيق بداية مثالية من ملعبه في الموسم الجديد وتأكيد أحقيته بالتمثيل الخارجي في العام القادم.

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ويعوّل النادي الملّقب بـ”فهود الشمال” على مدربه الجديد كفاح صالح في إعداد فريقٍ مهاب يتمكّن من المضي بقوة في الممتاز حتى تحقيق هدفه.

على الجانب الآخر، يريد الخرطوم الوطني تطمين قاعدته بتقديم أفضل أداء قبل التحدي المرتّقب في البطولة الأفريقية أمام أرتا الجيبوتي.

والأسبوع الماضي تعادل الخرطوم الوطني بهدفٍ لكل في المباراة التي جمعته بأرتا جيبوتي ما سيكون مطالبًا بالفوز أو المحافظة على نتيجة في لقاء الإياب الذي سيقام بعد أسبوع.