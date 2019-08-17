تجمع المهنيين يسحب مرشحه التعايشي بسبب دارفور…..

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

تَرَاجع تَجمُّع المهنيين السودانيين مساء أمس، عن الدفع بمرشحه محمد حسن التعايشي لعضوية المجلس السيادي عقب اعتماده، وذلك عقب إبداء تَحَفُّظات على ترشيحه.

وقال عضو المجلس المركزي لـ”الحرية والتغيير” الصادق آدم إنّ سحب التعايشي لجهة أنّه لا يُغطِّي القبائل غير العربية بدارفور وذلك حسب الالتماس المُقدّم من بعض الأفراد، وأشار إلى أنّه تم ترشيح محمود آدم داؤود وهو مؤتمر وطني سابق وأستاذ لغة فرنسية بنيالا، وترشيح محمد أحمد عيسى وهو مؤتمر شعبي، واعتبر الصادق أنّ ما تَمّ في اللجنة الفنية المشتركة للترشيحات لسلطة الانتقال بالحرية والتغيير أمس، فساداً سياسياً وبداية غير مُوفّقة لـ”الحرية والتغيير”. وأضاف: “سوف نُقاوم هذا الانحراف الواضح عن مبادئ إعلان الحرية والتغيير عبر مؤسسات قِوى الحُرية والتّغيير القيادية حَتّى لو أدّى ذلك لتأخير إعلان أسماء مُمثلي قِوى الحُرية والتّغيير في المجلس السيادي”.