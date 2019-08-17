العسكري: تسلمنا ترشيحات “قحت” وما زالت قيد الدراسة…

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

قال الناطق باسم المجلس العسكري الانتقالي الفريق ركن شمس الدين كباشي، إنهم ليسوا مسؤولين عن الحديث حول رفض المجلس تعيين مولانا عبد القادر محمد أحمد رئيساً للقضاء.

وأوضح كباشي في تصريح له أنهم استلموا ترشيحات “قوى إعلان الحرية والتغيير” ولكنها ما زالت قيد الدراسة. وقال “استلمنا الترشيحات وهي قيد الدراسة، بعدها نوافق أو نرفض فكلها أشياء سابقة لأوانها”.

وكانت مصادر صحفية، أكدت أن “العسكري” رفض ترشيح مولانا عبد القادر في اجتماعه أمس الأول، وأبلغ “الحرية والتغيير” بالقرار، وفي انتظار تسمية مرشح جديد.