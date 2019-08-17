تصدر عن أخبار الخليج 365 الإلكترونية السوداني: * الخرطوم تستعد للفرح الأكبر اليوم * اعتذار فدوى وسحب التعايشي من “السيادي * النائب العام المرشح لـ(السوداني): مهمتنا صعبة والأولوية للانتهاكات الصيحة: * السودان يستشرف عهداً جديداً اليوم * الثورية تهدد باللجوء إلى الشارع لإسقاط الحكومة الانتقالية * “الحرية والتغيير” تسحب “التعايشي” وترشح “وطني” و”شعبي” للسيادي المجهر: * “فرح السودان” يكتمل اليوم بتوقيع الاتفاق ووثائق الفترة الانتقالية * تأجيل محاكمة “البشير” حتى بعد غد “الاثنين” * “الحرية والتغيير” ترسم برنامجاً ضخماً ليوم “فرح السودان” الجريدة: * التوقيع النهائي اليوم * “التغيير” تعلن عن مواكب في الخرطوم والولايات * مفتش اليافطة لـ”الجريدة”: إخترنا القطار القديم لإيصال هذه الرسالة * اتحاد المخابز يكشف لـ”الجريد” أسباب أزمة الخبز بالخرطوم التيار: Advertisements * إذا الشعب يوماً أراد الحياة .. فلا بد أن يستجيب القدر * البلاد تبدأ اليوم الانتقال التاريخي نحو الديموقراطية * تعديلات جديدة في قائمة أعضاء العسكري الانتقالي بالمجلس السيادي الإنتباهة: * حضور إقليمي ودولي في العرس السوداني اليوم * مواكب تجوب العاصمة واحتفال ضخم في ساحة الحرية * النائب العام المرشح: الأولوية للانتهاكات والفساد أخبار اليوم: * وسط إجراءات أمنية مشددة وحضور إقليمي ودولي.. اليوم التوقيع على وثائق المرحلة الانتقالية * الجبهة الثورية تعلن رسمياً مقاطعتها وتجمع المهنيين يتراجع عن ترشيح التعايشي وفدوى تعترض * الوسيط الإثيوبي: سنعمل لإلغاء تجميد عضوية السودان في الاتحاد الإفريقي الدار: * بركات الرسول الكريم.. الحاجة آمال تبصر بعد (5) أعوام * المهدي مهاتفاً حمدوك (أبيت “الفطيسة” وشعبك عوضك بالذبيحة) * عرمان يدعو الثورية وأصدقائها لحضور التوقيع النهائي للإعلان الدستوري اليوم * مدير التعليم بالخرطوم: استئناف الدراسة متعلق بتوفر الدقيق والمواصلات * العسكري يعيد فتح مكتب قناة الجزيرة بالخرطوم * توثيق تاجر وربطه بجنزير على شجرة ونهبه ذهب وريالات سعودية الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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كانت هذه تفاصيل خبر أبرز عناوين الصحف السودانية السياسية الصادرة اليوم السبت الموافق 17 أغسطس 2019م لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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