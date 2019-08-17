الخليج 365 : حقق الهلال الفوز على الرابطة كوستي بهدفٍ دون مقابل في المباراة التي جرت مساء اليوم”الجمعة” ضمن المرحلة الأولى من منافسة الدوري الممتاز. وأحرز هدف اللقاء الوحيد اللاعب صهيب الثعلب. ووضع”الأزرق” أوّل ثلاث نقاط في رصيده

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الهلال يفوز على الرابطة كوستي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.