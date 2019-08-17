غدا التوقيع على وثيقة الاتفاق النهائي بين المجلس العسكري الانتقالي وقوى الحرية والتغيير، تزينت الخرطوم لطي صفحة نظام عمر البشير، الذي أدخل البلاد في حروب بالجنوب الذي آثر الانفصال، ودارفور وجبال النوبة والنيل الأزرق، وشرد الآلاف داخل وخارج السودان.
ما بين قاعة الصداقة التي ستشهد مراسم التوقيع ومطار الخرطوم الكائن بوسطها، بدأت القنوات التلفزيونية نصب أجهزة النقل المباشر لحضور الضيوف، ونقل احتفالات استقبال العهد الجديد الذي ينشده الشارع السوداني.
قاعة الصداقة بالخرطوم، الممتدة على مساحة 80 ألف متر مربع والرابضة بجوار النيل الأزرق والتي شهدت العديد من القمم الإقليمية، تشرع أبوابها صباح السبت لتبقى شاهدة على واحد من أكبر الأحداث في البلاد.
ومع بلوغ حراك الشارع السوداني بدايات تمامه، تبلغ قاعة الصداقة الأربعين من عمرها، وهو عمر الرشد والشدة فهل يبلغ الحراك السوداني الذي أطاح نظام البشير رشده بتوقيع الاتفاق؟
كانت هذه تفاصيل خبر شوارع الخرطوم تتزين لـ"العهد الجديد" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان نيوز 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.