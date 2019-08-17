شوارع الخرطوم تتزين لـ"العهد الجديد"

غدا التوقيع على وثيقة الاتفاق النهائي بين المجلس العسكري الانتقالي وقوى الحرية والتغيير، تزينت الخرطوم لطي صفحة نظام عمر البشير، الذي أدخل البلاد في حروب بالجنوب الذي آثر الانفصال، ودارفور وجبال النوبة والنيل الأزرق، وشرد الآلاف داخل وخارج السودان.

ما بين قاعة الصداقة التي ستشهد مراسم التوقيع ومطار الخرطوم الكائن بوسطها، بدأت القنوات التلفزيونية نصب أجهزة النقل المباشر لحضور الضيوف، ونقل احتفالات استقبال العهد الجديد الذي ينشده الشارع السوداني.

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قاعة الصداقة بالخرطوم، الممتدة على مساحة 80 ألف متر مربع والرابضة بجوار النيل الأزرق والتي شهدت العديد من القمم الإقليمية، تشرع أبوابها صباح السبت لتبقى شاهدة على واحد من أكبر الأحداث في البلاد.

ومع بلوغ حراك الشارع السوداني بدايات تمامه، تبلغ قاعة الصداقة الأربعين من عمرها، وهو عمر الرشد والشدة فهل يبلغ الحراك السوداني الذي أطاح نظام البشير رشده بتوقيع الاتفاق؟