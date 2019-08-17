ونزل الـ135 مسافراً الذي كانوا على متن الرحلة "أيه.أف 1000" بشكل طبيعي، وتأكد بعد إجراءات التحقق أن الانذار وجه دون داع.
وأرسلت شركة الطيران من باريس طائرة أخرى لاستكمال المسافرين الرحلة من بوردو إلى مدريد.
كانت هذه تفاصيل خبر بسبب إنذار كاذب.. طائرة فرنسية تغير مسارها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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