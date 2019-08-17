بسبب إنذار كاذب.. طائرة فرنسية تغير مسارها

غيرت طائرة تابعة لشركة "إير فرانس" بين باريس ومدريد عن مسارها الجمعة، إلى مطار بوردو بسبب تفعيل الإنذار دون أي سبب واضح، وفقاً لما أعلنته شركة الطيران الفرنسية.

وهبطت طائرة "إيرباص ايه 321" التي كانت قد إقلعت من مطار شارل ديغول في باريس، في بوردو جنوب غرب فرنسا بعد ساعة و11 دقيقة من إقلاعها في "إجراء احترازي" بسبب صافرة الانذار، وفقاً للشركة.

ونزل الـ135 مسافراً الذي كانوا على متن الرحلة "أيه.أف 1000" بشكل طبيعي، وتأكد بعد إجراءات التحقق أن الانذار وجه دون داع.

وأرسلت شركة الطيران من باريس طائرة أخرى لاستكمال المسافرين الرحلة من بوردو إلى مدريد.