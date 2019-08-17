الفلاّح عطبرة يفاجئ هلال الأبيض في الممتاز

الخليج 365 : دشن الفلاّح عطبرة مشواره في الدوري الممتاز بانتصارٍ غالٍ على هلال الأبيض بهدفٍ دون مقابل في المباراة التي جرت مساء اليوم”الجمعة” ضمن المرحلة الأولى من المنافسة. وأحرز أهداف الفريق الصاعد حديثًا للبطولة كلاً من أحمد الصادق”هدفين”، فيما سجل لهلال الأبيض وضّاح.

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