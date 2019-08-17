- 1/2
- 2/2
الخليج 365 :
تكبدت قناة الملاعب الرياضية خسائر فادحة جراء الأمطار الغزيرة التي هطلت اثناء بث القناة لمباراة الهلال و الرابطة كوستي في الجولة الاولى للدوري الممتاز ، و تسببت الأمطار في تلف جهاز البث SNG و الذي يقدر بـ 65 الف دولار ، خسائر القناة لم تتوقف عند هذا هذا الحد بل اصاب التلف احدى الكاميرات و التي يبلغ سعرها 15 الف دولار ، كما أن القناة تواصل في جرد الخسائر الفادحة التي تكبدتها جراء هطول الأمطار ، و هو ما تسبب في خروج جهاز البث SNG عن الخدمة و انقطاع بث المباراة .
و تجاوزت الخسائر المرصودة حتى الآن حاجز الـ 5 مليار جنيه.
كانت هذه تفاصيل خبر قناة الملاعب تتكبد خسائر مالية فادحة تفوق الـ 5 مليار جنيه.! لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.