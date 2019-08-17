قناة الملاعب تتكبد خسائر مالية فادحة تفوق الـ 5 مليار جنيه.!

الخليج 365 :

تكبدت قناة الملاعب الرياضية خسائر فادحة جراء الأمطار الغزيرة التي هطلت اثناء بث القناة لمباراة الهلال و الرابطة كوستي في الجولة الاولى للدوري الممتاز ، و تسببت الأمطار في تلف جهاز البث SNG و الذي يقدر بـ 65 الف دولار ، خسائر القناة لم تتوقف عند هذا هذا الحد بل اصاب التلف احدى الكاميرات و التي يبلغ سعرها 15 الف دولار ، كما أن القناة تواصل في جرد الخسائر الفادحة التي تكبدتها جراء هطول الأمطار ، و هو ما تسبب في خروج جهاز البث SNG عن الخدمة و انقطاع بث المباراة .

و تجاوزت الخسائر المرصودة حتى الآن حاجز الـ 5 مليار جنيه.