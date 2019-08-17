(70 )لجنة فرعية لمتابعة الأداء الاقتصادي

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الخليج 365 :
أعلن المجلس العسكري الانتقالي، أنه شكل عدداً من اللجان الفرعية التي يبلغ عددها 70 لجنة، لمتابعة الأداء الحكومي في إطار اللجان المتخصصة بالمجلس العسكري والمتمثلة في اللجنة الاقتصادية واللجنة الاجتماعية والفئوية ولجنة الدفاع واللجنة السياسية.
وظل المجلس العسكري يتابع عبر اجتماعات راتبة يومياً عمل اللجان ومعالجة الأوضاع في البلاد أولاً بأول .
وكشف تقرير صادر عن اللجنة الاقتصادية متعلق بوزارة الخارجية يفيد بأنه تم سداد( 22.5) مليون دولار مرتبات وإيجارات السفارات، وحول السيولة أشار التقرير إلى الالتزام بسداد مرتبات العاملين بالدولة والمعاشات في الثلاثين من كل شهر.
وحول الثروة الحيوانية تم منع تصدير إناث المواشي بأنواعها واستمرار واستصدار قرار بذلك، إلى جانب تأسيس آلية تقوم بضبط صادر المواشي.
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