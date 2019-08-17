وزير الخارجية التركي يصل الخرطوم لحضور مراسم توقيع “الإعلان الدستوري”

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

وصل وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو، الجمعة، العاصمة السودانية الخرطوم، لحضور مراسم توقيع “وثيقة الإعلان الدستوري” النهائي.

ومن المقرر توقيع الوثيقة، السبت، بين المجلس العسكري الانتقالي وقوى “الحرية والتغيير” في السودان.

ووفق مراسل الأناضول، كان في استقبال تشاووش أوغلو في مطار الخرطوم الدولي، وكيل وزارة الخارجية السودانية السفير عمر دهب محمد، وممثلي منظمات مدنية تركية.

وفي إطار الزيارة، يلتقي تشاووش أوغلو في القصر الرئاسي، رئيس المجلس العسكري عبد الفتاح البرهان، وبعدها يجتمع على مأدبة طعام مع رجال أعمال أتراك، وممثلي منظمات مدنية تركية.

وفي تغريده عبر حسابه على “تويتر”، قال تشاووش أوغلو: “نحن في السودان الصديقة والشقيقة من أجل مراسم توقيع الإعلان الدستوي الذي يتضمن بنود الإدارة المدنية المؤقتة”.

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