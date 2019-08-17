- 1/2
- 2/2
شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:
قتل مصري (60 عامًا)، ابنتيه، وهما في العقد الثاني من عمرهما، بعد استدراجهما إلى منطقة زراعية مجاورة لترعة بمحافظة الجيزة، مبررًا ما فعله بمعاناته خلال الفترة الماضية من سوء سلوكهما، وعلاقاتهما غير الشرعية مع الكثير من الشباب، خاصة في أيام عيد الأضحى المبارك.
وقال الأب في التحقيقات إنه استدرج ابنتيه ناحية ترعة بالقرب من منطقة السكن، بحجة قضاء بعض المتطلبات واحتياجه لهما في مساعدته، إلا أن باغتهما بتسديد طعنات نافذة لهما في الرقبة أفقدتهما التوازن، ليجهز بعدها عليهما بعدة طعنات أخرى، حتى لفظتا أنفاسهما الأخيرة.
وعثرت الأجهزة الأمنية على الجثتين في المكان المحدد، حيث أحالت النيابة العامة الجثتين للطب الشرعي، لإعداد تقرير مفصل بشأن وفاتهما، فيما قررت حبس الأب المتهم على ذمة القضية.
يذكر أن مصريًا آخر قام بذبح ابنته ثالث أيام عيد الأضحى المبارك في محافظة البحيرة، بعد أن وجدها في أحضان عشيقها داخل غرفة النوم الخاصة بها يمارسان الجنس سويًا.
روسيا اليوم
كانت هذه تفاصيل خبر جريمة مروّعة .. هكذا قتل مصري ابنتيه بسبب علاقاتهما غير الشرعية مع شبان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.