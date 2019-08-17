“ضاحي خلفان” ينشر تغريدةً “خبيثة” عن سلطنة عمان .. ماذا قال فيها وكيف جاءه الردّ؟!

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

بعد انتهاء عيد الأضحى المبارك، والهجمة الدنيئة التي تعرّضت لها سلطنة عمان بسبب إعلانها أنّ الإثنين الماضي الموافق (12/8/2019) هو أول ايام العيد –وفقَ ما اكدته رؤية الهلال من السلطنة-، نشر نائب قائد شرطة دبي، ضاحي خلفان، تغريدةُ خبيثة “لمز” فيها السلطنة.

وقال “خلفان” في تغريدته التي رصدتها “وطن”: “عيدت عمان في اليوم الثاني لعيد الأضحى الذي عيدنا فيه.. البعض مع الأسف الشديد هاجم عمان بالرغم انه لم يتطرق الى عشرين دولة عيدت في نفس يوم العيد الذي عيدت فيه عمان. هذا جهل لدى البعض وتعمد لدى البعض الآخر ..متى يدرك الناس هذه الأساليب المعيبة للغاية”.ورآى مغرّدون أن تغريدة “خلفان” خبيثة، معتبرين أن قوله (عيدت عمان في اليوم الثاني لعيد الأضحى)، إشارة واضحة منه إلى أن السلطنة خالفت باقي الدول في العيد، وبها دخل باللمز لعُمان من أوسع الأبواب، ومرر تلك العبارة بكل بساطة لمتابعيه.وكان للمغرّد العُماني الشهير “الشاهين” تعليقٌ قوي على تغريدة ضاحي خلفان.وأضاف “الشاهين”: “من سرّب بيانات الشهيد تركي الجاسر من تويتر الذي عُذب حتى الموت قادر أن يأتيكم من تويتر بالخبر اليقين”.

وتابع: “سترى بنفسك أن التناقض أصبح مقززاً وبأن أزدواجية المعايير باتت تسبب الغثيان، وبأننا لا يسهل استحمارنا فتسيرونا في تياركم كما تشاؤون انت والحبتور والبقية”.

وقال “الشاهين” رداً على “خلفان”: “خلص العيد.. واكتسبنا مناعة ضد جرعات المخدر الموضعي الذي حاولتم حقننا به. لم يأتي تعليقك متأخراً بأسبوع فحسب بل تتحدث بحماس شديد وكان تلك الحسابات التي هاجمتنا منشأها جزيرة ماديرا وأرخبيل جالاباجوس. المركز الإقليمي لتويتر لديكم في دبي وانتم أدرى بمنشأ الحسابات”.وأكمل “الشاهين” قائلاً: “لسنا خفاف الموازين فتحركنا منكم نفخة هواء. ولسنا بخفاف العقول فتلعبون علينا لعبتكم مع الشعب السعودي. احترام الجيرة أفعال وليست أقوال. والقانون له احترامه الا ان كنا في ساكسونيا التي تعيشونها.تحياتنا للشرفاء من أهلنا بالإمارات (الشرفاء فقط وليس المأجورين)”.