“أنصار الله” تشن هجوما واسعا على مطار أبها السعودي وتعطل حركة الملاحة

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شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:
أعلنت جماعة “أنصار الله”، اليوم الجمعة، شن هجمات بطائرات مُسيرة مفخخة على مطار أبها الدولي في قطاع عسير جنوب غربي السعودية.
قال المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية الموالية لجماعة “أنصار الله”، العميد يحيى سريع، في بيان على صفحته الرسمية في “فيسبوك”، إن “سلاح الجو المسير ينفذ عدة عمليات هجومية بعدد من طائرات قاصف “كا 2″ على مواقع حساسة في مطار أبها الدولي”.
وأضاف أن “العمليات أصابت أهدافها بدقة عالية وبشكل مباشر، ما تسبب في تعطيل حركة الملاحة الجوية”.
وأشار إلى “أن الاستهداف في إطار الرد على جرائم العدوان السعودي الأمريكي بحق شعبنا وغاراته الجوية التي كان آخرها 15 غارة جوية خلال الساعات الماضية”.
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