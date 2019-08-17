حسن نصرالله: الجيش الإسرائيلي غير قادر على القيام بعملية عسكرية برية ضد لبنان أو غزة

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

قال الأمين العام لـ”حزب الله” اللبناني، حسن نصرالله، في كلمة له اليوم الجمعة، أن “الجيش الإسرائيلي ما يزال غير قادر على القيام بعملية عسكرية برية ضد لبنان أو غزة”.

وأضاف نصر الله: “اليوم لدينا جبهة مقاومة ممتدة من فلسطين إلى لبنان وسوريا والعراق وإيران واليمن وقوى سياسية حية في البحرين وتونس والمنطقة والعالم”.

وأوضح أن “إسرائيل لا تعتدي على لبنان لأنها لا تخاف فقط من حزب الله وإنما هي تعتقد أن أي حرب جديدة على لبنان قد تفجر المنطقة عبر محور المقاومة، الاستناد إلى محور المقاومة سيمنع أي حرب على سوريا وسينهي العدوان على اليمن وسيمنع عودة الهيمنة الأمريكية على العراق”؛ بحسب قناة “المنار”.

وتابع “لمن يريد أن يفهم نقول إن محور المقاومة من خلال صموده واستعداده للمواجهة يمنع الحرب في المنطقة”.

وأكد أن “كلفة الصمود والمقاومة أقل بكثير من كلفة الخضوع والمساومة والاستسلام، ففي المقاومة تبقى لك أرضك ومستقبلك وأهلك ونفطك وسيادتك، أما في الاستسلام يأخذون كل شيء”.

سبوتنيك