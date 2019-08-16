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نيمار يوجه رسالة إلى برشلونة

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كشفت تقارير إعلامية أن البرازيلي لاعب باريس سان جيرمان مستعد لخفض راتبه من أجل الانتقال لصفوف الاسباني خلال فترة الإنتقالات الصيفية الجارية.

وذكرت شبكة "بي بي سي" أن نيمار مستعد لخفض راتبه من 38 مليون يورو سنوياً إلى 23 مليوناً من أجل العودة إلى برشلونة هذا الصيف.

وأكدت أن النادي الكتالوني لم يتوصل حتى الآن إلى اتفاق مع باريس سان جرمان حول قيمة صفقة نيمار.

ويطلب نادي باريس سان جيرمان 100 مليون يورو بالإضافة للاعبين من برشلونة للموافقة على رحيل نيمار للنادي الكتالوني.

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