لأول مرة من 7 أسابيع.. ارتفاع منصات التنقيب الأمريكية عن النفط

كشفت بيانات صادرة عن شركة "بيكر هيوز"، اليوم الجمعة، أن عدد منصات التنقيب عن النفط في الولايات المتحدة ارتفع 6 منصات خلال الأسبوع الذي ينتهي اليوم ليصل إلى 770 منصة.
وكانت الشركات الأمريكية أغلقت منصات للتنقيب عن النفط في الولايات المتحدة لمدة 6 أسابيع متتالية حتى نهاية الأسبوع الماضي.
في حين تراجع عدد منصات التنقيب عن الغاز الطبيعي بالولايات المتحدة في الأسبوع الحالي بمقدار 4 منصات ليهبط إلى 165 منصة.
كما تم إغلاق منصة أخرى للتنقيب عن النفط والغاز معاً، بحسب البيانات.
وبحلول الساعة 5:07 مساءً بتوقيت جرينتش، ارتفع سعر العقود الآجلة لخام برنت القياسي تسليم شهر أكتوبر بنسبة 0.4 بالمائة ليصل على 58.48 دولار للبرميل.
كما زاد سعر العقود المستقبلية لخام نايمكس الأمريكي تسليم شهر سبتمبر بنحو 0.3 بالمائة مسجلاً 54.61 دولار للبرميل.
وخلال نفس الفترة، تراجع سعر العقود الآجلة للغاز الطبيعي تسليم شهر سبتمبر بأكثر من 2.2 بالمائة مسجلاً 2.18 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية.
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