بالفيديو : حريق هائل يلتهم عربة الناشط ذا النون

شب حريق هائل في عربة الناشط الاسفيري عثمان ذا النون. وأظهر فيديو تم تداوله على نطاق واسع في وسائط التواصل الاجتماعي آثار الحريق الذي أحدث أضرارا بالغة بالعربة في الماكينة والمقاعد وكابينة القيادة.
وبحسب الانتباهة علق ذا النون على الحادث بصفحته في الفيس بوك دون أن يشير الى جهات بعينها. وقال عثمان ذا النون: (الرسالة وصلت .. وبغض النظر عن الفاعل ما بنسكت حدنا الموت.. واعين ومكملين .. لا نغدر ولا نخشى الغدر).
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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