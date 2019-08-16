التاريخ: 16-أغسطس-2019
42 مشاهدة
جدد امام وخطيب مسجد خاتم المرسلين بجبرة الشيخ عبدالحى يوسف استنكاره توقيع المجلس العسكرى للوثيقة الدستورية التى خلت من الاشارة لأمر الدين ووصفها بالكارثية.
وقال فى خطبة الجمعة موجها حديثه للمجلس العسكري: كيف توقعون على وثيقة خلت من مصدر التشريع وذكر اللغة؟. هذا امر لم يسبقكم عليه احد. وقال عبد الحي ان دستور بريطانيا ينص على ان يكون الملك مسيحي بروتستانتي المذهب.
وبحسب الانتباهة اضاف: في هذه الأيام المباركة يتحدث بعض الناس عن الدولة الدينية ويقولون لا للدولة الدينية واخر يقول ان الدولة الدينية قرينة الاستبداد. وقال ان هؤلاء الذين يريدون ان يروجوا للعلمانية يخدعون شبابنا بمعسول من القول ويطرحون شبهات واجب علينا تفنيدها اولها يقولون لهم ان الدين شئ مقدس والسياسة شئ مدنس وماينبغى أن يختلط المدنس بالمقدس. واضاف ان هذه الوثيقة الكارثية قد اغفلت امر الدين واللغة ومصدر التشريع وانها حوت طامات.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
كانت هذه تفاصيل خبر عبد الحي يوسف يشن هجوما عنيفا على العسكري بسبب الوثيقة الدستورية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.