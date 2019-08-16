زيدان “ينقلب” بشأن بيل.. ويحسم “مسألة” بوغبا ونيمار

أعلن الفرنسي زين الدين زيدان، مدرب ريال مدريد الإسباني، أنه ينوي الاعتماد هذا الموسم على جناحه الويلزي غاريث بيل، بعدما تمنى خلال فصل الصيف رحيله عن النادي الملكي.

وقال زيدان عشية المباراة الأولى لفريقه في الدوري الإسباني لكرة القدم، السبت، ضد سلتا فيغو “بدا لي أن بيل سيرحل، لكنه اليوم معنا. الدينامية تتغير، والأمور تتغير. من الآن فصاعدا، سأعتمد عليه على غرار الآخرين. يملك موقعه، هو لاعب هام وأتمنى من جميع اللاعبين تصعيب مهمتي في اختيار التشكيلة”.

وبدا بيل (30 عاما) في طريقه ليصبح خارج أسوار “سانتياغو برنابيو” بعدما سافر إلى الصين للتفاوض مع جيانغسو سونينغ الذي عرض عليه راتبا أسبوعيا قدره مليون جنيه إسترليني (نحو 1,24 مليون دولار) بحسب التقارير، إلا أن الريال حال دون إتمام الصفقة لأن الشروط المالية المتعلقة بها لا تناسبه.

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وبحسب سكاي نيوز عربية جاء ذلك بعد أن اعتبر زيدان أن رحيله سيكون “جيدا من أجل مصلحة الجميع”.

وفي ظل الأخبار عن ضم لاعب الوسط الفرنسي بول بوغبا من مانشستر يونايتد والمهاجم البرازيلي نيمار من باريس سان جرمان، قال زيدان إنه راض عن تشكيلته قبل أسبوعين من إقفال باب الانتقالات في 2 سبتمبر المقبل.

وأضاف “أنا مقتنع بما لدي… لدي الأفضل من دون أي شك”.

وعاد زيدان في مارس الماضي لإنقاذ الريال إثر فترة مخيبة للنادي الملكي شهدت إقالة مدربين هما جولن لوبيتيغي والأرجنتيني سانتياغو سولاري، وذلك بعد فترة ذهبية قاده فيها الفرنسي لإحراز لقب دوري أبطال أوروبا ثلاث مرات على التوالي.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)