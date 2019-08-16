الحرية والتغيير تعلن برنامجها للتوقيع النهائي على”الوثيقة الدستورية”

التاريخ: 16-أغسطس-2019
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أعلنت قوى الحرية والتغيير عن البرنامج المصاحب لتوقيع الاتفاق النهائي مع المجلس العسكري على الوثيقة الدستورية المقرّر له غدًا”السبت”.
وأشارت في بيانٍ بحسب موقع النيلين إلى أنّ يوم غدٍ سيكون وطنيًا خالصًا وذلك بعد التوقيع على الإتفاق النهائي ثم يكتمل البرنامج في ساحة”الحرية” التي سيتمّ فيها استقبال قطار عطبرة دعمًا لرمزية المدينة التي ساهمت في النضال خلال الثورة التي شهدها السودان مؤخرًا.
وأوضحت لجنة العمل الميداني لقوى الحرية والتغيير أنّ يوم السبت سيتمّ التوقيع الجماهيري على عهد الحفاظ على الفترة الانتقالية والديمقراطية، وسيتمّ الترّحم من جديد على أرواح جميع الشهداء الذين ارتقوا خلال الثلاثين عاماً الماضية، وكلّ من قبّع في الزنازين والمعتقلات.
وكشفت لجنة العمل الميداني لقوى الحرية والتغيير عن معارض للشهداء ومعرض أرشيفي للثورة كما ستكون هناك وصلات لاستعراض تراثي وفرق شعبية وكرنفالات وأناشيد ثورية واحتفائية كما سيقدم ممثلون لأسر الشهداء والمفقودين كلمات خلال اليوم.
ويشهد السودان إضطراباتٍ سياسية منذ أبريل المنصرم بعد عزل الجيش الرئيس عمر البشير من الحكم بعد”30″ عامًا بسبب الاحتجاجات الشعبية لتردي الأوضاع الاقتصادية.
وفي الرابع من أغسطس الجاري، توصّل المجلس العسكري إلى اتفاقٍ مع قوى الحرية والتغيير بالأحرف الأولى في انتظار التوقيع النهائي غدًا.
وسيتقاسم”العسكري” و”التغيير” السلطة لمدة ثلاث سنوات وثلاثة أشهر تمهيدًا لإجراء انتخاباتٍ.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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