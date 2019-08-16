التربية والتعليم تعلن الثلاثاء موعدًا لاستئناف الدراسة

التاريخ: 16-أغسطس-2019 فى : أخبار 44 مشاهدة أعلنت وزارة التربية والتعليم الثلاثاء القادم موعدًا لاستئناف الدراسة لكل المراحل”الأساس ـ الثانوي” بجميع ولايات السودان بعد توقفٍ دام لأسابيع. وبحسب موقع النيلين قالت الوزارة إنّ العام الدراسي سيجري وفق التقويم المخطط له سابقًا. Advertisements وأدّت الاحتجاجات التي شهدتها البلاد منذ أبريل الماضي إلى توقف الدراسة عدّة مرات قبل أنّ تصدر الوزارة قرارًا باستئنافها في الثالث والعشرين من الشهر الجاري. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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