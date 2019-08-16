المجلس العسكري يقرر إعادة قناة الجزيرة للعمل الإعلامي في البلاد

التاريخ: 16-أغسطس-2019 فى : أخبار 172 مشاهدة أصدر المجلس العسكري الانتقالي في السودان قرارا بإعادة فتح قناة “الجزيرة” القطرية في البلاد، والسماح لها بممارسة مهامها الإعلامية. “الحرية Advertisements وبحسب موقع النيلين يأتي ذلك بعد أقل من شهرين على إغلاق أجهزة الأمن السودانية في 31 مايو الماضي مكتب شبكة “الجزيرة” في الخرطوم، وتحفظها على الأجهزة والمقتنيات بعد حصرها وتسليمها للسلطات، وسحب تراخيص العمل من مراسلي وموظفي القناة. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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