المجلس العسكري يقرر إعادة قناة الجزيرة للعمل الإعلامي في البلاد

التاريخ: 16-أغسطس-2019
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أصدر المجلس العسكري الانتقالي في السودان قرارا بإعادة فتح قناة “الجزيرة” القطرية في البلاد، والسماح لها بممارسة مهامها الإعلامية. “الحرية
وبحسب موقع النيلين يأتي ذلك بعد أقل من شهرين على إغلاق أجهزة الأمن السودانية في 31 مايو الماضي مكتب شبكة “الجزيرة” في الخرطوم، وتحفظها على الأجهزة والمقتنيات بعد حصرها وتسليمها للسلطات، وسحب تراخيص العمل من مراسلي وموظفي القناة.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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