التحالف العربي يعترض طائرة مسيرة حوثية أُطلقت باتجاه المملكة

أعلن المتحدث بإسم التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، العقيد الركن تركي المالكي، اعتراض وإسقاط طائرة بدون طيّار أطلقتها ميليشيا الحوثي الإرهابية من محافظة عمران باليمن اتجاه المملكة. وأكد التحالف العربي، على أن استمرار إطلاق الميليشيات الحوثية طائرات مسيرة يعكس خسائرها على الأرض.

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