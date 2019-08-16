وشارك ما يقدر بـ60 ألف شخص فى هذا التجمع، حسبما ذكر موقع "راديو وتلفزيون هونج كونج.
وذكرت وكالة أنباء "بلومبرج" أن منظمى التجمع يريدون من الكونغرس الأمريكي تمرير قانون حقوق الإنسان والديمقراطية في هونغ كونغ الذي من شأنه أن يعاقب المسؤولين الذين يقوضون حرية البلاد.
ويطالب المنظمون أيضاً بريطانيا بإعلان أن الصين خرقت الإعلان الصيني البريطاني المشترك بتقييد الحكم الذاتي لهونج كونج.
وتدخل احتجاجات هونج كونج المناهضة للحكومة أسبوعها الحادي عشر ومن المقرر تنظيم مظاهرات جديدة الأحد.
واندلعت المظاهرات جراء معارضة مشروع قانون يسمح بتسليم المطلوبين إلى الصين ليتم محاكمتهم هناك.
ومنذ ذلك الحين، زادت مطالب المتظاهرين لتشمل مزيداً من الديمقراطية.
كانت هذه تفاصيل خبر متظاهرو هونج كونج يدعون أمريكا وبريطانيا لدعم قضيتهم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان نيوز 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.