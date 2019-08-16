عمران خان يبحث هاتفياً مع ترامب الوضع في كشمير

تحدث رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان، الجمعة، مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حول الوضع في إقليم كشمير والمخاطر التي يسفر عنها قرار الهند بإلغاء الحكم الذاتي في منطقة الهيمالايا المتنازع عليها بين إسلام آباد ونيودلهي.

وأوضح أن خان استعرض "المخاطر على السلام في المنطقة " إزاء قرار الهند تعديل المادة 370 من الدستور التي تحدد الوضع الخاص الذي تتمتع به كشمير.

وكشف وزير الخارجية الباكستاني أنهم أجروا اتصالات مع رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون ووزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف والقادة الصينيين.

وردت باكستان على قرار الهند بـ"تقليل" مستوى علاقاتها الدبلوماسية وقررت طرد السفير الهندي في إسلام آباد وتعليق التجارة الثنائية.

جاءت هذه الاتصالات قبل ساعات من اجتماع مجلس الأمن الدولي لبحث قضية كشمير التي وقعت بسببها حربين بين باكستان والهند منذ استقلاله في عام 1947.

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