ذكر باحثون أمنيون لشركة جوجل، أن مجرمي الإنترنت ربما تمكنوا من الوصول إلى ملايين المعلومات للمستخدمين حول تفاصيل تسجيل الدخول عبر متصفح "جوجل كروم"، وفقاً لصحيفة "ديلى ميل" اليوم.
ومنذ إطلاقه، قام أكثر من 650،000 شخص بالتسجيل، وفي الشهر الأول وحده، قامت الخدمة بفحص 21 مليون اسم مستخدم وكلمة مرور.
يشير هذا إلى أن ملايين الأشخاص معرضون للخطر ، حتى لو كان هذا الرقم يمثل محافظًا على الاتجاه في جميع منشآت كروم، التي يبلغ عددها خمسة مليارات
كانت هذه تفاصيل خبر جوجل: ملايين المستخدمين لمتصفح "كروم" بحاجة لتغيير معلومات تسجيل الدخول لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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