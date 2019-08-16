فيروس الإيبولا ينتقل لمقاطعة ثالثة فى الكونغو

انتقل تفشي فيروس إيبولا في جمهورية الكونغو الديمقراطية إلى مقاطعة ثالثة، حيث تأكدت حالتان إصابة ووفاة واحدة.

ووفقاً لصحيفة "ديلى ميل" اليوم، أعلن المسؤولون أن الفيروس القاتل وصل إلى جنوب كيفو ، على بعد أكثر من 430 ميلاً (700 كم) جنوب المكان الذي تم فيه اكتشاف المرض.

وكانت الضحية الأخيرة هي امرأة تبلغ من العمر 26 عامًا. لا يزال أحد أطفالها الذين ثبتت إصابتهم بالإيبولا على قيد الحياة ويعالجون.

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وحتى الآن، تركزت معظم الحالات في مقاطعة شمال كيفو وإيتوري المجاورة، ولكن هناك دلائل متزايدة على تفشي المرض خارج السيطرة لأن الحالات تظهر على بعد مئات الأميال.

ويحد جنوب كيفو حدود رواندا وبوروندي، ويفصل بينهما فقط عن تنزانيا وزامبيا بحيرة.

ولقى أكثر من 1900 شخص حتفهم من إيبولا في جمهورية الكونغو الديمقراطية في العام الماضي، وأصاب ما لا يقل عن 2850 شخص، وفقاً للأرقام الرسمية.