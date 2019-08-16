عاجل.. رئيس وزراء باكستان يبحث مع "ترامب" التطورات في كشمير

ذكرت فضائية "إكسترا نيوز"، في نبأ عاجل، منذ قليل، أن رئيس الوزراء الباكستاني، عمران خان، بحث هاتفيًا مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، التطورات في كشمير.

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