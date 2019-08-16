بولندا تبحث الانضمام لتحالف أمريكا في مضيق هرمز

وقالت متحدثة باسم وزارة الخارجية البولندية، الجمعة، إن بلادها ترى أن "أي تحركات تهدف لتحقيق الاستقرار في المنطقة ستكون مبررة".

وأضافت "يتعين أن ننتظر لحين تحديد إن كنا سنشارك، وإذا تقرر ذلك فسوف نحدد الصيغة التي يمكن لبولندا أن تشارك بها في مثل تلك المبادرة".

ولم يتبين متى ستتخذ بولندا، التي تسعى لتعزيز العلاقات مع الولايات المتحدة منذ تولي حزب القانون والعدالة السلطة في عام 2015، قرارا بهذا الشأن.