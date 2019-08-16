عاجل.. الكشف عن أفضل لاعب في أوروبا 2019

كشفت تقارير صحفية عالمية، عن الفائز بكأس أفضل لاعب في أوروبا لعام 2019، ويتنافس الثلاثي فان دايك لاعب ليفربول والبرتغالي كريستيانو رونالدو نجم يوفنتوس الإيطالي والأرجنتيني ليونيل ميسي لاعب برشلونة الإسباني على نيل الجائزة.

ونشرت بعض المواقع العالمية بالإضافة إلى مواقع التواصل الاجتماعي، تسربيات لترتيب اللاعبين في جائزة أفضل لاعب في أوروبا من الاتحاد الأوروبي "يويفا" لكرة القدم.

وجاء ليونيل ميسي في المركز الأول بـ 252 نقطة، وحل رونالدو ثانيًا بـ 252 نقطة ، ثم الهولندي فان دايك ثالثًا بـ 181 نقطة.