تويتر تعمل على اختبار فلترة طلبات الرسائل ذات المحتوى غير الملائم

تعمل تويتر على ميزة جديدة لخاصية طلبات الرسائل من خلال اختبار فلترة إضافية للرسائل التي يتوقع أن يكون محتواها غير ملائم.

بدأت تويتر في اختبار ميزة جديدة في قسم الرسائل تعمل على فلترة طلبات الرسائل التي يُمكن أن تحتوي بيانات أو محتوى غير ملائم، وهو ما يعني أن المستخدم العادي سيتفادى بشكل كبير طلبات الرسائل التي تضيف المحتوى الوهمي عند تفعيل خاصية قبول الرسائل من الأشخاص غير المتابعين.

وتظهر الخاصية عند فتح الرسائل، ثم الضغط على طلبات الرسائل، بعدها سيظهر خيار “أظهر” للرسائل الإضافية لينقل المستخدم لمجلد جديد.

فيما عند الضغط على الخيار الجديد، سيتمكن المستخدم من رؤية الرسائل التي خضعت لعملية الفلترة وسيتمكن من قراءتها أو حذفها.

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تأتي هذه الخطوة نتيجة للعمل الكبير الذي تقوم به تويتر لتفادي المحتوى والوهمي والمضلل وخلق بيئة أمنة للمستخدمين، حيث أنها على ما يبدو تستخدم نفس التقنيات والأدوات الخاصة بفلترة التغريدات والحسابات في فلترة الرسائل من خلال الميزة الجديدة والتي ربما تحتاج بعض الوقت حتى تظهر بالشكل المطلوب للجميع.

كانت تويتر قد أعلنت خلال اليومين الماضيين عن العديد من عمليات الاختبار على مزايا جديدة؛ منها البحث داخل الرسائل.

كما قامت باختبار مزايا أخرى لإرسال الاشعارات حول ردود تغريدة يتم تحديدها، أو حتى ارسال اشعارات حول الاهتمامات.