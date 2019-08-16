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11 مليون برميل يومي ارتفاع في إنتاج النفط الروسي خلال شهر أغسطس

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زاد إنتاج النفط في روسيا  إلى متوسط قدره 11.32 مليون برميل يوميا في النصف الأول من أغسطس، بحسب ما ذكرت وكالة إنترفاكسللأنباء نقلا عن مصدر اليوم الجمعة. 

وتعهدت روسيا بخفض الإنتاج 228 ألف برميل يوميا من المستوى الذي ضخته في أكتوبر 2018 البالغ 11.41 مليون برميل يوميا.

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