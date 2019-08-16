زاد إنتاج النفط في روسيا إلى متوسط قدره 11.32 مليون برميل يوميا في النصف الأول من أغسطس، بحسب ما ذكرت وكالة إنترفاكسللأنباء نقلا عن مصدر اليوم الجمعة.
وتعهدت روسيا بخفض الإنتاج 228 ألف برميل يوميا من المستوى الذي ضخته في أكتوبر 2018 البالغ 11.41 مليون برميل يوميا.
كانت هذه تفاصيل خبر 11 مليون برميل يومي ارتفاع في إنتاج النفط الروسي خلال شهر أغسطس لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان نيوز 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.