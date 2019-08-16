مقتل شقيق زعيم طالبان الأفغانية في باكستان

قال مصدران من حركة طالبان، إن "شقيق زعيم حركة طالبان الأفغانية هيبة الله أخونزاده، كان بين 4 أشخاص على الأقل قتلوا في تفجير وقع اليوم الجمعة في مسجد بجنوب غرب باكستان".

ويقع المسجد على بعد 25 كيلومتراً من مدينة كويتا عاصمة إقليم بلوخستان، حيث ينشط متمردون انفصاليون ومتشددون إسلاميون.

وقال أحد المصدرين إن "حفيظ أحمد الله هو الشقيق الأصغر لزعيم الحركة".