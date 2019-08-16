رشيدة طليب تتراجع عن زيارة عائلتها في الضفة الغربية تحت الشروط الإسرائيلية

رفضت عضو الكونغرس الأمريكي، رشيدة طليب، الشروط التي وضعتها إسرائيل للتصريح لها بزيارة أهلها في الضفة الغربية، التي اعتبرتها طليب مجحفة.

وكتبت طليب على صفحتها الرسمية في "تويتر" "إسكاتي ومعاملتي كمجرمة، ليس هذا هو ما تريده مني (جدتي). لقد قررت أن زيارة جدتي تحت هذه الشروط الظالمة يخالف كل ما أؤمن به في نضالي ضد العنصرية والظلم".

وأضافت "بعدما تفوقت، فهذا يعطي للشعب الفلسطيني الأمل بأنه يأتي يوما يتحدث فيه شخص عن هذه الظروف اللإنسانية...ولا أسمح لإسرائيل أن تطفا هذا النور عن طريق إذلالي واستخدام حبي وتعلقي بهذا المجتمع من أجل الخضوع لسياستها القمعية والعنصرية."

وقال بيان صادر عن مكتب وزير الداخلية، صباح الجمعة، إنه قرر السماح لعضوة الكونغرس بدخول البلاد بناء على خطابها. وقال إنه "أعرب عن أمله في أن تفي بوعدها وأن الزيارة ستكون فقط لتلبية الاحتياجات الإنسانية".

وكانت طليب قد أكدت أن قرار إسرائيل منعها من زيارة جدتها في الضفة الغربية يعتبر "علامة ضعف لأن حقيقة ما يحدث للفلسطينيين مخيفة".

