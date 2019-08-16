وقال ريال مدريد في بيان، إن هازارد خضع لفحوصات عقب المران كشفت تعرضه لإصابة في الوتر الأمامي في أعلى فخذه الأيسر، إلا أن النادي لم يحدد مدة غياب قائد بلجيكا عن الملاعب، وفق ما نقلت "رويترز".
وانضم هازارد (28 عاما) إلى ريال مدريد قادما من تشيلسي في يونيو الماضي في صفقة قياسية للنادي بلغت قيمتها 100 مليون يورو (110.73 مليون دولار)، ليصبح أبرز لاعبي بطل أوروبا 13 مرة خلال فترة الانتقالات الصيفية، التي أنفق فيها النادي أكثر من 300 مليون يورو على الصفقات الجديدة، حتى الآن.
وسيخوض ريال مدريد المباراة أيضا بدون الجناح ماركو أسينسيو بسبب إصابة خطيرة في ركبته، بينما يغيب داني كاربخال للإيقاف.
كانت هذه تفاصيل خبر رسميا.. ريال مدريد من دون نجمه المنتظر في افتتاح الدوري لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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