"رويترز": فتح "قناة سرية" للحوار بين طهران وواشنطن

وقالت "رويترز" إنه "بينما يسعى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى إخراج واشنطن من أطول حرب خاضتها بلاده، ذكرت المصادر أن وسطاء كانوا ينقلون الرسائل سرا بين واشنطن وطهران منذ شهور على أمل تشجيع الطرفين على التحاور في الشأن الأفغاني، في وقت يتزايد فيه العداء بينهما بسبب مجموعة من القضايا".
وقال مصدر مطلع على هذه المراسلات لـ"رويترز" طلب عدم ذكر اسمه إن "أفغانستان أحد الساحات التي توجد فيها أرضية مشتركة" بين طهران وواشنطن.
وتسعى إيران والولايات المتحدة لضمان ألا يؤدي انسحاب القوات الأجنبية من أفغانستان إلى انزلاقه لحرب أهلية تعيد حكم "طالبان"، أو إلى تفشي تنظيم "القاعدة" أو غيره من الجماعات الإسلامية المتطرفة هناك.
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