الصادق المهدي لـ”حمدوك”: أبيت الفطيسة وشعبك عوضك بالذبيحة

قام الصادق المهدي رئيس حزب الأمة القومي، ورئيس نداء السودان بالاتصال بالخبير السوداني بالمنظمات الدولية الدكتور عبدالله حمدوك رئيس الحكومة القادمة خلال الفترة الانتقالية.

وقال المهدي في إتصاله لحمدوك: «أبيت الفطيسة وشعبك عوضك بالذبيحة»، وهو مثل سوداني أشار فيه المهدي لرفض حمدوك عرض تولي وزارة المالية والاقتصاد الذي قدمه له الرئيس السوداني عمر البشير في آخر عهده.

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وبحسب موقع النيلين قال محمد حسن المهدي القيادي بحزب الأمة القومي في تصريحات لصحيفة الاتحاد الاماراتية: كانت التهنئة رقيقة من آخر رئيس وزراء شرعي للسودان لرئيس الوزراء المنتخب مجازاً بالإجماع الشعبي، وقد كانت المكالمة الهاتفية بين المهدي وحمدوك عناقاً وجدانياً عبر الأثير بين الشرعيتين .

وكانت مكونات قوى الحرية والتغيير بالإجماع اختارت، أمس، الخبير السوداني بالمنظمات الدولية الدكتور عبدالله حمدوك رئيساً للحكومة خلال الفترة الانتقالية المحددة .

الخرطوم (أخبار الخليج 365)