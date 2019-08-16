حاجة سودانية “تبصر” في طريق المدينة المنورة بعد عمى دام خمس سنوات

بعد ان تحركت افواج ولاية الخرطوم قاصدة مدينة المصطفى عليه افضل الصلاة واتم التسليم – اليوم الجمعة الخامس عشر من ذي الحجة ١٤٤٠ه وعلى بعد ٥٠ كيلو متر من مكة المكرمة ..

لم تكن الحاجة/ امال الفاضل الامين احمد من المبصرين .. فجاة تنطلق الصيحات .. وتتعالى زغاريد النساء .. وتكبيرات وتهليلات الرجال داخل البص الذي يقل حجاج امير الفوج/ خوجلي النور من حملة الاوابين التابع للمركز ١٢٨ بحملات ولاية الخرطوم ..

والحاجة “امال” بين مصدق ومكذب ولم تتمالك نفسها من فرط الفرحة بالابصار ونعمة النظر وهي تتعرف على صفات رفيقاتها في الفوج لاول مرة وتنسب اليهن اسمائهن “انتي منو فيهن” .. يالها من بركات الدعاء وحب المصطفى عليه وعلى اله وصحبه اكمل الصلوات ..

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الحاج/ عثمان الحسين الفكي زوج الحاجة “امال” الذي رافقها للحج لظرف احتياجها الخاص قال ان زوجته من اهالي جزيرة توتي وقد اصيبت بداء العشى الليلي الذي افقدها البصر كليا منذ خمس سنوات قضتها في ظلام تام وبحسب الانتباهة قال ان زوجته كانت ميقنة ان بشارة كبرى تنتظرها وهي تودي مناسك الحج لهذا العام .. وحمد الحاج عثمان الفكي المولى عز وجل على قبول الدعاء بفضل بركات هذه الجمعة المباركة وهي تتاهب الى زيارة قبر المصطفى “ص” في مدينته طيبة الطيبة ..

هذا وقد استقبلت بعثة حج ولاية الخرطوم برئاسة الشيخ/ الطيب صالح العطا رئيس مركز المدينة المنورة استقبل الحاجة امال عند وصولها المدينة المنورة وسط اهزوجات “طلع البدر علينا من ثنيات الوداع .. وجب الشكر علينا مادعا لله داع” ..

الخرطوم (أخبار الخليج 365)