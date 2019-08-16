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وفد إثيوبي رفيع برئاسة آبي أحمد الى الخرطوم لحضور مراسم التوقيع النهائي

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Moayd Noreldeen 0 تبليغ

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التاريخ: 16-أغسطس-2019

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وفد إثيوبي رفيع برئاسة آبي أحمد الى الخرطوم لحضور مراسم التوقيع النهائي

يتوجه رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، السبت، إلى العاصمة السودانية الخرطوم للمشاركة في مراسم التوقيع النهائي على إعلان دستوري توافقت عليه قوى الحرية والتغيير والمجلس العسكري المؤقت بوساطة أفريقية وإثيوبية فاعلة.

 

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وبحسب العين الاخبارية، يرأس آبي أحمد وفدا رفيعا يضم وزير الدفاع لما مجرسا، ووزيرة السلام مفريحات كامل، والخارجية غدو اندرجاتشاو، لحضور مراسم التوقيع النهائي على وثيقة الإعلان الدستوري والسياسي التي تمهد لإعلان تشكيل الحكومة وبداية الفترة الانتقالية.

 

 

الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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