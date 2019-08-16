مدني النخلي: لهذا كانت تخرج أغنيات مصطفى سيد أحمد أكثر صدقاً

قال الشاعر الأستاذ مدني النخلي أن تجربة الفنان الراحل مصطفى سيد أحمد لم تجد حظها من البحث بالحجم الذي يوازيها، وقال خلال إطلالته في سهرة (المسافة) التي بثتها قناة النيل الأزرق أن مصطفى سيد أحمد تميز بتقديم الأغنيات المختلفة والهادفة يستمدها من عشقه للوطن،
وقال النخلي أن مصطفى سيد أحمد ضم حوله مجموعة من المبدعين، وكان حريصاً على تعميق العلاقات الأخوية وترسيخ المودة قبل أن تكون علائق فنية، لذلك كانت أعماله تخرج للناس أكثر صدقاً، ولمصطفى أغنيات كثيرة لم تجد حظها من الانتشار لأنه ربما كان صاحب تجربة فنية مختلفة وكان يعبر عن أغنياته بإبداعه الصوتي أكثر من الحركي، بحسب صحيفة الدار.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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