متهم يطلق الرصاص على فتاة ويرديها قتيلة في الحال

تعرضت الفتاة نور الشام حسن بمنطقة العلقة بولاية النيل الأبيض وبسبب خلاف بسيط لم يتمالك المتهم وهو قريبها نفسه، فقام باستخراج سلاحه وأطلق رصاصة اخترقت جسد قريبته، وتركها تسبح في بركة من الدماء وسط ذهول أفراد أسرتها.

عندها تم نقل الفتاة المصابة لإحدى المستشفيات، إلا أن روحها فاضت لبارئها متأثرة بإصابتها بعيار ناري وفور سماع النبأ الحزين بمقتل نور الشام تحركت شرطة أم بدة وسط إلى مقر جثمان الفتاة، وقام أفرادها ترافقهم شرطة مسرح الجريمة بأم بدة بعمل كافة الإجراءات القانونية والفنية اللازمة حيال جثمان القتيلة، وبرفقة أورنيك (8) تم نقل الجثمان لمشرحة أم درمان.

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فيما تمكنت الشرطة بولاية النيل الأبيض بحسب صحيفة الدار، من القبض على المتهم وبحوزته أداة الجريمة المسدس، وفتح بلاغ في مواجهته تحت المادة (130) القتل العمد. وبأمر تشريح صادر من النيابة وعلى يد البروف جمال يوسف مدير مشرحة أم درمان تم تشريح جثمان الفتاة القتيلة وتسليمها لذويها في موكب حزين لمواراتها الثرى.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)