قاذفتان استراتيجيتان روسيتان تبتعدان عن الحدود الأمريكية

وقالت الوزارة في بيان لها، اليوم الجمعة: "في إطار تدريبات تكتيكية للطيران بعيد المدى، نفذ طاقما حاملتي صواريخ استراتيجيتين من طراز "تو-160" تحليقا من دائرة تشوكوتكا ذات الحكم الذاتي إلى مقاطعة ساراتوف، حيث قطعتا أكثر من 8 ألاف كيلومتر".
وأشار البيان إلى أن التحليق جرى فوق مياه المحيط المتجمد الشمالي وبحر سيبيريا الشرقي وبحر كارا ضمن الحدود الروسية، مضيفا أن الطائرتين تزودتا بالوقود في الجو.
ونقلت الطائرتان، قبل عدة أيام، إلى مطار أنادير عاصمة تشوكوتكا، الإقليم الذي له حدود بحرية مع ولاية ألاسكا الأمريكية، للمشاركة في مناورة طيران تكتيكية تجري تحت إشراف قائد الطيران بعيد المدى الفريق سيرغي كوبيلاش بمشاركة نحو 10 طائرات "تو-160" و"تو-95 إم إس" و"إل-78".
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